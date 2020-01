O presidente da NAV, Manuel Teixeira Rolo, afirmou esta sexta-feira que está à espera há "sensivelmente" um ano de autorizações das Finanças para despesas e contratações na empresa.

"A NAV definiu bem as prioridades que precisava, já com o levantamento das necessidades com o esforço que estava a ser pedido. Faz parte do nosso plano, faz parte inclusivamente das solicitações que fizemos de IPGs [Instrumentos Provisionais de Gestão] para o futuro, e portanto estamos a aguardar que tenham a sua aprovação", disse o general Manuel Teixeira Rolo aos jornalistas, no final de uma visita às instalações da NAV, no âmbito do vigésimo aniversário da empresa que gere o controlo de tráfego aéreo.