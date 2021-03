Espanha poderá tornar-se o primeiro país a experimentar a semana de trabalho de quatro dias. De acordo com o Guardian, o Governo terá concordado em lançar um projeto-piloto para as empresas interessadas na ideia.

A proposta, do partido de esquerda Más País, já tinha sido equacionada no final do ano passado, com o ministério do Trabalho espanhol a estudar esta possibilidade.

Embora ainda não existam pormenores sobre esta intenção, a proposta faz parte da lista de medidas do Executivo para este ano.

Criação de empregos

Poderia, sem dúvida, favorecer a criação de empregos”, referiu, em dezembro, o líder do Podemos, Pablo Iglesias.

A ministra do trabalho, Yolanda Diaz já tinha afirmado que “o tempo de trabalho exige uma nova era”.

De acordo com a proposta, tal modelo traria inúmeros benefícios, como aumento de produtividade e uma melhor conciliação entre vida pessoal e profissional.

De acordo com a proposta do Más País, encurtar a semana para quatro dias de trabalho não contempla uma redução de salário dos trabalhadores.