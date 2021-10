Durante as negociações entre o Governo e os representantes sindicais, à margem das negociações para o Orçamento do Estado para 2022, Helena Rodrigues, do Sindicato Dos Quadros Técnicos Do Estado, disse esta segunda-feira que uma revisão salarial dos funcionários públicos não existirá antes de 2023.

A sindicalista explicou que as exigências apresentadas ao Governo, que decorrem no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em Lisboa, com a ministra Alexandra Leitão e com o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto não obtiveram resposta. E, como tal, não se pode chamar "uma negociação".

"Não temos, não há resposta do Governo. Portanto, não tivemos contraproposta à resposta apresentada e quando não há contraproposta não podemos chamar a isso negociação", afirmou Helena Rodrigues, acrescentando que não conseguiu entender aquilo que o Governo pretende fazer: Não houve apresentação de qualquer alteração salarial. Eventualmente o que possa acontecer, é em 2023. Em 2023, será possível olhar para as coisas de outra forma", apontou.

A representante garantiu que o Governo apresentou alguma parte articulada ao Orçamento do Estado. "Diz-nos que, eventualmente, a partir do ano que vem podemos começar a pensar naquilo que é uma negociação e revisão da carreira técnica superior".

Rodrigues lançou ainda críticas à postura do Executivo: "Consideraram que a massa salarial subiu, que pagar atualizações salariais é um custo, não é um investimento. Aquilo que dizemos é, se continuarmos a desvalorizar as remunerações do fator trabalho, estamos com certeza a empobrecer os portugueses. Este é o ponto da situação".