O Governo está a estudar a possibilidade de subir o Salário Mínimo Nacional (SMN) para 665 euros (em 30 euros), no próximo ano, noticiam esta terça-feira, o Público e o Jornal de Negócios. A proposta será apresentada na quarta-feira aos parceiros sociais.

Inicialmente, o Executivo indicou que a subida seria em linha com a atualização dos últimos anos, para os 23,75 euros. Já no dia 21 de novembro, em entrevista à Lusa, a ministra do Trabalho afirmou que a atualização podia ir mais longe.

Da parte do Governo, não há qualquer tabu em relação ao Código de Trabalho. O Código de Trabalho não é uma escritura sagrada e imutável", declarou Ana Mendes Godinho.