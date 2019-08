A ANTRAM e a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) chegaram a acordo sobre contrato coletivo, anunciou esta quarta-feira à noite o presidente da Fectrans à comunicação social.

As entidades estiveram a negociar acordo para entrar em vigor em 2020.

De acordo José Manuel Oliveira, presidente da Fectrans, haverá nova ronda de negociações em setembro.

Já ao início da noite, o coordenador José Manuel Oliveira tinha afirmado que no documento saído da reunião desta tarde, que durou cerca de cinco horas, com a ANTRAM foram construídas "pontes de entendimento", mas disse que "a satisfação será sempre limitada" nestas negociações, sem detalhar.

O primeiro-ministro reagiu no Twitter ao acordo alcançado entre ambas as partes, esperando que seja o início de um rumo seguido por todas as partes.