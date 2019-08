Dois motoristas foram, esta quarta-feira, alegadamente detidos pela GNR em casa, por se recusarem a trabalhar. Um deles terá sido detido na própira casa.

Pelo menos dois motoristas foram detidos pela GNR em casa, esta tarde, por se recusarem a trabalhar, informou o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques.

A informação foi divulgada por Pardal Henriques a vários meios de comunicação.

O advogado do SNMMP garantiu que os dois trabalhadores terão "sido detidos", um deles em casa, e coagidos para trabalharem.

As autoridades foram buscar um dos detidos em casa, com um documento de uma advogada para se apresentar no local de trabalho, alegando requisição civil. O outro detido estaria num piquete de greve, também com um documento legal.

Uma notícia semelhante já tinha sido avançada à TVI, durante a tarde, por Francisco São Bento, presidente do Sindicato de Matérias Perigosas, que alegou que dois grevistas terão sido abordados, em Loulé, por dois agentes da PJ, "sem qualquer mandato para esse efeito", pedindo para se identificarem, esta quarta-feira.

O representante dos motoristas pediu para o caso ser investigado, porque, no seu parecer, pode tratar-se de "sequestro".