O advogado do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas disse ao final da manhã de segunda-feira que os motoristas estão a cumprir serviços mínimos desde o início da greve, apesar de já ter ameaçado com incumprimento por dizer que há funcionários das empresas de transportes que estão a ser ameaçados e subornados para entrar nas escalas de trabalho.

A ANTRAM veio entretanto desmentir Pardal Henriques, dizendo que não há registo de qualquer empresa a fazer subornos, mas o representante do sindicato garante que há "provas físicas e gravações" que atestam a veracidade da acusações e já pediu uma "reunião urgente" à Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) para as apresentar.

"As pessoas estão revoltadas porque estão a ser limitadas no seu direito à greve", disse Pardal Henriques aos jornalistas em Aveiras, onde tem acompanhado o piquete de greve.

"Sempre estivemos a cumprir serviços mínimos desde o início, a única coisa que dissemos foi que as pessoas que não estavam escaladas estão a ser ameaçadas e aparecem escoltadas pela polícia para fazerem serviços que não estão nos serviços mínimos, frisou. "Isto é um atentado contra a greve".

Pardal Henriques disse ainda que as únicas partes a falhar são "as empresas porque continuam a ameaçar os trabalhadores e a iludi-los, dizendo que é para fazer serviços prioritários", e o governo, que é conivente. "Hoje vemos que todos os camiões têm dístico de serviços prioritários", acrescentou.

"A ANTRAM está a fazer uma série de trapalhadas e o governo está a ser conivente porque patrulha com forças policiais estas trapalhadas", sublinhou o advogado do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas.