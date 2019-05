O valor médio de avaliação bancária foi 1.256 euros em abril, mais 9 euros que o observado no mês precedente. Este valor representa um aumento de 0,7% (abaixo do valor da inflação) relativamente a março e de 7,3% face ao mesmo mês do ano anterior, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Quando comparado com março, o valor médio de avaliação dos apartamentos subiu 13 euros, para 1.333 euros/m2 . Nas moradias, o valor médio de avaliação subiu 3 euros, para 1.131 euros/m2 .

A nível regional, a maior subida para o conjunto da habitação registou-se na Região Autónoma da Madeira (3%), e a menor na Área Metropolitana de Lisboa (0,2%).

Em comparação com o período homólogo, o valor médio das avaliações cresceu 7,3%, tendo o valor de apartamentos e de moradias aumentado 8,9% e 5,3%, respetivamente. A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se no Algarve (13,0%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (0,9%).