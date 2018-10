Os preços das casas no centro histórico de Lisboa mantiveram-se inalterados no primeiro semestre deste ano, face ao semestre anterior, registando uma variação residual de apenas 0,1%, segundo dados da Confidencial Imobiliário (CI), hoje divulgados.

De acordo com o Índice de Preços do Centro Histórico de Lisboa (IPCHL), que integra as freguesias da Misericórdia, Santa Maria Maior e São Vicente, apesar de a variação ser residual, os preços das casas nesta área atingiram já máximos de 10 anos e estão 68% acima do patamar de 2008, ano base do índice.

"Face ao ponto mínimo de mercado, registado no primeiro semestre de 2013, os preços mais do que duplicaram (+106%)", revelou a Confidencial Imobiliário, com base nos dados do índice.

A valorização semestral deste ano representa uma desaceleração face aos 5,9% de subida observados no semestre anterior, sendo a segunda contração consecutiva deste indicador.

Já no segundo semestre de 2017, a tendência tinha sido de acentuado abrandamento, com a taxa de variação semestral então registada a cair para menos de metade (em cerca de 8,5 pontos percentuais) face aos 14,4% observados na primeira metade desse ano.

Este abrandamento dos dois últimos semestres faz com que a taxa de variação homóloga se tenha reduzido de forma visível, terminando o primeiro semestre de 2018 nos 6,0%, após ter atingido os 21,1% no semestre anterior", salientou a empresa.

Para o diretor da CI, Ricardo Guimarães, o investimento, a reabilitação - com o crescimento do número de projetos de uso turístico, de comércio e de habitação "direcionada para uma gama alta de mercado" - e o crescimento da procura internacional contribuíram para esta valorização, que se fez sentir no centro histórico em primeiro lugar, mas que depois começou a contagiar outras zonas da cidade.

A intensidade dessa dinâmica e o nível de preços entretanto atingido no centro deixavam antecipar que o ritmo de valorizações fosse progressivamente suavizar. No contexto da cidade, esta deverá também ser a tendência, embora um pouco desfasado no tempo face ao centro”, salientou.

Segundo a CI, o Índice de Preços Residenciais (IPR) para o concelho de Lisboa apresentou uma trajetória de crescimento desde meados de 2013, com intensificação da subida desde o final de 2015, resultando em valorizações homólogas acima dos 20% há nove trimestres consecutivos.

No segundo trimestre de 2018, os preços residenciais em Lisboa subiram 4,9% em termos trimestrais e 21,5% em termos homólogos, estando atualmente 58% acima de 2007, nível pré-crise, e mais que duplicando de valor face ao 2013", acrescentou a CI.

A Confidencial Imobiliário é uma empresa independente, especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado imobiliário, detendo índices e bases de dados sobre investimento e sobre os mercados de compra e venda e de arrendamento de fogos, com detalhe à freguesia.