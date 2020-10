São dados que voltam a refletir os efeitos da pandemia de covid-19. No mês de setembro, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego voltou a aumentar.

De acordo com os dados revelados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a nível nacional, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 410.174 pessoas, o que representa uma subida de 36,1%.

O número, quando comparado com o mesmo mês do ano passado, mostra que há mais 108.892 pessoas sem trabalho.

Dos aumentos homólogos, o mais pronunciado deu-se na região do Algarve (+157,5%).

De acordo com o documento, para o aumento do desemprego, face ao mês homólogo do ano passado, "contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para as mulheres, adultos com idade igual ou superior a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário".