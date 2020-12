As exportações diminuíram 2,2% e as importações recuaram 11,8% em outubro, em termos homólogos nominais, após terem aumentado 0,2% e caído 8,8% em setembro, respetivamente, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE), nesta quinta-feira.

De acordo com as Estatísticas do Comércio Internacional de outubro deste ano, destacam-se os decréscimos nas exportações de ‘fornecimentos industriais’ (-5,9%) e nas importações de ‘combustíveis e lubrificantes’ (-36,9%) e de ‘material de transporte’ (-16,8%), principalmente ‘automóveis para transporte de passageiros’.

Excluindo os ‘combustíveis e lubrificantes’, as exportações e as importações diminuíram 1,3% e 8,9%, respetivamente (+0,8% e -4,6%, pela mesma ordem, em setembro de 2020).

Volume de negócios da indústria cai 8,4%

O volume de negócios da indústria caiu 8,4% em outubro face ao mesmo mês de 2019, contra uma contração de 1,8% em setembro, anunciou também o INE.

Num comunicado, o INE refere que sem o agrupamento de Energia, as vendas diminuíram 6,3% em outubro em termos homólogos, contra uma variação nula em setembro.

Os índices do volume de negócios da indústria relativos ao mercado nacional e ao mercado externo registaram contrações de 9,4% e 6,9% em outubro, respetivamente, contra recuos de 1,5% e 2,3% em setembro.

O emprego, as remunerações e as horas trabalhadas apresentaram variações homólogas de -2,8%, 0,0% e -8,2% em outubro, contra 3,1%, 0,1% e -4,2% em setembro, pela mesma ordem.

No comunicado, o instituto afirma que "apesar das circunstâncias determinadas pela pandemia covid-19, apela à melhor colaboração das empresas, das famílias e das entidades públicas" na resposta às solicitações do INE.

"A qualidade das estatísticas oficiais, particularmente a capacidade para identificar os impactos da pandemia covid-19, depende crucialmente dessa colaboração", justifica.