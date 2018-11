O secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural afirmou hoje que Portugal importa 50% do que se consome em matéria de agricultura biológica, apesar dos 270 mil hectares que o país tem dedicados a este setor.

O governante, que se deslocou hoje a Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, para participar numa sessão pública sobre a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica, adiantou que o tempo é de discussão, visto que se aproxima o próximo programa comunitário 2020-2027, e esta é uma das questões que precisa de ser refletida.

Nós [Portugal] temos neste momento 270 mil hectares de agricultora biológica. O apoio à agricultura foi importante, essencialmente no apoio a sistemas de produção agrícola, nomeadamente pastagens e forragens, onde temos cerca de 200 mil hectares, no olival 30 mil e nas frutas e legumes cinco mil ", frisou.

Contudo, sublinhou que há uma mudança que tem que ser feita, isto é, passar da lógica do apoio ao sistema para a lógica da produção para o mercado, o que implica a certificação de produtos para o mercado.

Na verdade, com estes 270 mil hectares, nós ainda não somos capazes de ter muitos produtos de agricultura biológica no mercado. E, portanto, é esse o resultado que esperamos e vamos refletir com os agentes do setor como é que podemos dar este passo da lógica do apoio à produção para a lógica da geração de valor através do mercado. Esse é um passo muito importante que estamos a fazer", disse.