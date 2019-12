As famílias com mais filhos vão pagar menos de IRS em 2020. O Governo vai aumentar a majoração a partir do segundo filho, de 126 para 300 euros.

De acordo com o Correio da Manhã, o benefício é atribuído a crianças até aos três anos.

Somado este bónus à dedução que existe por cada filho, significa que o desconto em sede de imposto pode chegar aos 900 euros no segundo, terceiro ou mais filhos.

A medida vai custar 50 milhões de euros aos cofres do Estado e tem como objetivo incentivar a natalidade.