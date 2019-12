O Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) coloca os olhos nos mais jovens.

Na versão preliminar a que a TVI teve acesso, pode ler-se que: "Os rendimentos da categoria A, auferidos por sujeito passivo entre os 18 e os 26 anos, que não seja considerado dependente, ficam parcialmente isentos de IRS, nos dois primeiros anos de obtenção de rendimentos após o ano da conclusão de ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações, mediante opção na declaração de rendimentos a que se refere o artigo 57.º", diz o documento.

E acrescenta que "a isenção a que se refere o n.º 1 é aplicável a sujeitos passivos que tenham um rendimento coletável, incluindo os rendimentos isentos, igual ou inferior ao limite superior do quarto escalão do n.º 1 do artigo 68.º, sendo de 20% no primeiro ano e de 10% no segundo ano, com o limite de 5 x IAS e 2,5 x IAS", respetivamente.

Ou seja, quem começar a trabalhar entre os 18 e 26, e tenha concluído há menos de dois anos os estudos secundário ou superior conseguirá pagar menos 20% no IRS no primeiro ano e menos 10% no segundo ano, se estiver nos escalões de rendimento definidos para tal.

Regime dos recibos verdes com atividade sazonal alterado

Mudanças também do regime contributivo dos trabalhadores independentes com atividade sazonal.

Em 2020, o Governo legisla no sentido de adequar o regime contributivo dos trabalhadores independentes às atividades com forte componente sazonal e elevada flutuação dos momentos de faturação, designadamente no que respeita às respetivas obrigações declarativas”, lê-se no documento.

Este ano entrou em vigor um novo regime contributivo para os trabalhadores independentes (recibos verdes) cujas taxas passaram a ter em conta o rendimento médio trimestral. A taxa de descontos para a Segurança Social, que baixou de 29,6% para 21,4%, é aplicada sobre 70% do rendimento médio relevante dos últimos três meses.