Conhecida a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) já é possível começar a fazer contas à vida. Foi o que fizeram para a TVI, a consultora Delloite, EY e pwc. Ficam aqui os cálculos/ simulações dos fiscalistas em matéria de IRS, quando se sabe que a atualização dos escalões será de 0,3%. Quem tiver dois ou mais filhos até aos três anos, a dedução de um deles será de 900 euros, em vez dos actuais 726 euros.

Simulações EY

Olhando para a simulação feita pela EY, por exemplo, uma família com três filhos, um com menos de três anos e que tenha um rendimento mensal de 1.500 euros, vai ter um aumento de 3,57 euros por ano, cerca de 30 cêntimos por mês.

Com o mesmo rendimento, numa família com três filhos, dois deles com menos de três anos, o aumento vai ser de pouco mais de 177 euros, menos de 15 euros por mês.

Cenário A: Três dependentes com idade acima de 3 anos

2019 2020 Diferença 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 € (4.104,00) € (4.104,00) € 0,00 € 16.896,00 € 16.896,00 € 0,00 € 2.680,61 € 2.677,04 € (3,57) € (1.800,00) € (1.800,00) € 0,00 € 880,61 € 877,04 € (3,57) € 2.310,00 € 2.310,00 € 0,00 € 17.809,39 € 17.812,96 € 3,57 € Cenário B: Dois dependentes com idade acima de 3 anos e um com idade abaixo de 3 anos 2019 2020 Diferença 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 € (4.104,00) € (4.104,00) € 0,00 € 16.896,00 € 16.896,00 € 0,00 € 2.680,61 € 2.677,04 € (3,57) € (1.926,00) € (1.926,00) € 0,00 € 754,61 € 751,04 € (3,57) € 2.310,00 € 2.310,00 € 0,00 € 17.935,39 € 17.938,96 € 3,57 € Cenário C: Um dependente com idade acima dos 3 anos e dois dependentes com idade abaixo de 3 anos 2019 2020 Diferença 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 € (4.104,00) € (4.104,00) € 0,00 € 16.896,00 € 16.896,00 € 0,00 € 2.680,61 € 2.677,04 € (3,57) € (2.052,00) € (2.226,00) € 174,00 € 628,61 € 451,04 € (177,57) € 2.310,00 € 2.310,00 € 0,00 € 18.061,39 € 18.238,96 € 177,57 € Cenário D: Três dependentes com idade abaixo de 3 anos 2019 2020 Diferença 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 € (4.104,00) € (4.104,00) € 0,00 € 16.896,00 € 16.896,00 € 0,00 € 2.680,61 € 2.677,04 € (3,57) € (2.178,00) € (2.526,00) € 348,00 € 502,61 € 151,04 € (351,57) € 2.310,00 € 2.310,00 € 0,00 € 18.187,39 € 18.538,96 € 351,57 €

RENDIMENTO MENSAL DE 925 EUROS

1º CASO

Euro 925/mês / SP solteiro / sem filhos 2019 2020 Rendimento bruto 12.950,00 € 12.950,00 € Deduções específicas -4.104,00 € -4.104,00 € Rendimento coletável 8.846,00 € 8.846,00 € Coleta 1.431,84 € 1.430,06 € Deduções 0,00 € 0,00 € IRS a pagar 1.431,84 € 1.430,06 € Segurança Social 1.424,50 € 1.424,50 € Rendimento líquido anual 10.093,66 € 10.095,44 € Variação no rendimento líquido anual 1,78 € 2º CASO Euro 925/mês / SP solteiro / 1 filho 2019 2020 Rendimento bruto 12.950,00 € 12.950,00 € Deduções específicas -4.104,00 € -4.104,00 € Rendimento coletável 8.846,00 € 8.846,00 € Coleta 1.431,84 € 1.430,06 € Deduções -600,00 € -600,00 € IRS a pagar 831,84 € 830,06 € Segurança Social 1.424,50 € 1.424,50 € Rendimento líquido anual 10.693,66 € 10.695,44 € Variação no rendimento líquido anual 1,78 € 3º CASO Euro 925/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / sem filhos 2019 2020 Rendimento bruto 12.950,00 € 12.950,00 € Deduções específicas -4.104,00 € -4.104,00 € Rendimento coletável 8.846,00 € 8.846,00 € Coleta 1.431,84 € 1.430,06 € Deduções 0,00 € 0,00 € IRS a pagar 1.431,84 € 1.430,06 € Segurança Social 1.424,50 € 1.424,50 € Rendimento líquido anual 10.093,66 € 10.095,44 € Variação no rendimento líquido anual 1,78 € 4º CASO Euro 925/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada /

1 filho 2019 2020 Rendimento bruto 12.950,00 € 12.950,00 € Deduções específicas -4.104,00 € -4.104,00 € Rendimento coletável 8.846,00 € 8.846,00 € Coleta 1.431,84 € 1.430,06 € Deduções -300,00 € -300,00 € IRS a pagar 1.131,84 € 1.130,06 € Segurança Social 1.424,50 € 1.424,50 € Rendimento líquido anual 10.393,66 € 10.395,44 € Variação no rendimento líquido anual 1,78 € 5º CASO Euro 925/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 2 filhos 2019 2020 Rendimento bruto 12.950,00 € 12.950,00 € Deduções específicas -4.104,00 € -4.104,00 € Rendimento coletável 8.846,00 € 8.846,00 € Coleta 1.431,84 € 1.430,06 € Deduções -600,00 € -600,00 € IRS a pagar 831,84 € 830,06 € Segurança Social 1.424,50 € 1.424,50 € Rendimento líquido anual 10.693,66 € 10.695,44 € Variação no rendimento líquido anual 1,78 € 6º CASO Euro 925/mês / SP casado / 2 titular / tributação conjunta / sem filhos 2019 2020 Rendimento bruto 25.900,00 € 25.900,00 € Deduções específicas -8.208,00 € -8.208,00 € Rendimento coletável 17.692,00 € 17.692,00 € Coleta 2.863,68 € 2.860,12 € Deduções 0,00 € 0,00 € IRS a pagar 2.863,68 € 2.860,12 € Segurança Social 2.849,00 € 2.849,00 € Rendimento líquido anual 20.187,32 € 20.190,88 € Variação no rendimento líquido anual 3,56 € 7º CASO Euro 925/mês / SP casado / 2 titular / tributação conjunta / 1 filho 2019 2020 Rendimento bruto 25.900,00 € 25.900,00 € Deduções específicas -8.208,00 € -8.208,00 € Rendimento coletável 17.692,00 € 17.692,00 € Coleta 2.863,68 € 2.860,12 € Deduções -600,00 € -600,00 € IRS a pagar 2.263,68 € 2.260,12 € Segurança Social 2.849,00 € 2.849,00 € Rendimento líquido anual 20.787,32 € 20.790,88 € Variação no rendimento líquido anual 3,56 € 8º CASO Euro 925/mês / SP casado / 2 titular / tributação conjunta / 2 filhos 2019 2020 Rendimento bruto 25.900,00 € 25.900,00 € Deduções específicas -8.208,00 € -8.208,00 € Rendimento coletável 17.692,00 € 17.692,00 € Coleta 2.863,68 € 2.860,12 € Deduções -1.200,00 € -1.200,00 € IRS a pagar 1.663,68 € 1.660,12 € Segurança Social 2.849,00 € 2.849,00 € Rendimento líquido anual 21.387,32 € 21.390,88 € Variação no rendimento líquido anual 3,56 €

RENDIMENTO MENSAL 1.500 EUROS

1º CASO

Euro 1.500/mês / SP solteiro / sem filhos 2019 2020 Rendimento bruto 21.000,00 € 21.000,00 € Deduções específicas -4.104,00 € -4.104,00 € Rendimento coletável 16.896,00 € 16.896,00 € Coleta 3.624,12 € 3.620,58 € Deduções 0,00 € 0,00 € IRS a pagar 3.624,12 € 3.620,58 € Segurança Social 2.310,00 € 2.310,00 € Rendimento líquido anual 15.065,88 € 15.069,42 € Variação no rendimento líquido anual 3,54 € 2º CASO Euro 1.500/mês / SP solteiro / 1 filho 2019 2020 Rendimento bruto 21.000,00 € 21.000,00 € Deduções específicas -4.104,00 € -4.104,00 € Rendimento coletável 16.896,00 € 16.896,00 € Coleta 3.624,12 € 3.620,58 € Deduções -600,00 € -600,00 € IRS a pagar 3.024,12 € 3.020,58 € Segurança Social 2.310,00 € 2.310,00 € Rendimento líquido anual 15.665,88 € 15.669,42 € Variação no rendimento líquido anual 3,54 € 3º CASO Euro 1.500/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / sem filhos 2019 2020 Rendimento bruto 21.000,00 € 21.000,00 € Deduções específicas -4.104,00 € -4.104,00 € Rendimento coletável 16.896,00 € 16.896,00 € Coleta 3.624,13 € 3.620,58 € Deduções 0,00 € 0,00 € IRS a pagar 3.624,13 € 3.620,58 € Segurança Social 2.310,00 € 2.310,00 € Rendimento líquido anual 15.065,88 € 15.069,42 € Variação no rendimento líquido anual 3,55 € 4º CASO Euro 1.500/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 1 filho 2019 2020 Rendimento bruto 21.000,00 € 21.000,00 € Deduções específicas -4.104,00 € -4.104,00 € Rendimento coletável 16.896,00 € 16.896,00 € Coleta 3.624,13 € 3.620,58 € Deduções -300,00 € -300,00 € IRS a pagar 3.324,13 € 3.320,58 € Segurança Social 2.310,00 € 2.310,00 € Rendimento líquido anual 15.365,88 € 15.369,42 € Variação no rendimento líquido anual 3,55 € 5º CASO Euro 1.500/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 2 filhos 2019 2020 Rendimento bruto 21.000,00 € 21.000,00 € Deduções específicas -4.104,00 € -4.104,00 € Rendimento coletável 16.896,00 € 16.896,00 € Coleta 3.624,13 € 3.620,58 € Deduções -600,00 € -600,00 € IRS a pagar 3.024,13 € 3.020,58 € Segurança Social 2.310,00 € 2.310,00 € Rendimento líquido anual 15.665,88 € 15.669,42 € Variação no rendimento líquido anual 3,55 € 6º CASO Euro 1.500/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / sem filhos 2019 2020 Rendimento bruto 42.000,00 € 42.000,00 € Deduções específicas -8.208,00 € -8.208,00 € Rendimento coletável 33.792,00 € 33.792,00 € Coleta 7.248,25 € 7.241,16 € Deduções 0,00 € 0,00 € IRS a pagar 7.248,25 € 7.241,16 € Segurança Social 4.620,00 € 4.620,00 € Rendimento líquido anual 30.131,75 € 30.138,84 € Variação no rendimento líquido anual 7,09 € 7º CASO Euro 1.500/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / 1 filho 2019 2020 Rendimento bruto 42.000,00 € 42.000,00 € Deduções específicas -8.208,00 € -8.208,00 € Rendimento coletável 33.792,00 € 33.792,00 € Coleta 7.248,25 € 7.241,16 € Deduções -600,00 € -600,00 € IRS a pagar 6.648,25 € 6.641,16 € Segurança Social 4.620,00 € 4.620,00 € Rendimento líquido anual 30.731,75 € 30.738,84 € Variação no rendimento líquido anual 7,09 € 8º CASO Euro 1.500/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / 2 filhos 2019 2020 Rendimento bruto 42.000,00 € 42.000,00 € Deduções específicas -8.208,00 € -8.208,00 € Rendimento coletável 33.792,00 € 33.792,00 € Coleta 7.248,25 € 7.241,16 € Deduções -1.200,00 € -1.200,00 € IRS a pagar 6.048,25 € 6.041,16 € Segurança Social 4.620,00 € 4.620,00 € Rendimento líquido anual 31.331,75 € 31.338,84 € Variação no rendimento líquido anual 7,09 €

RENDIMENTO MENSAL DE 3.000 EUROS

1º CASO Euro 3.000/mês / SP solteiro / sem filhos 2019 2020 Rendimento bruto 42.000,00 € 42.000,00 € Deduções específicas -4.620,00 € -4.620,00 € Rendimento coletável 37.380,00 € 37.380,00 € Coleta 10.864,32 € 10.846,43 € Deduções 0,00 € 0,00 € IRS a pagar 10.864,32 € 10.846,43 € Segurança Social 4.620,00 € 4.620,00 € Rendimento líquido anual 26.515,68 € 26.533,57 € Variação no rendimento líquido anual 17,89 € 2º CASO Euro 3.000/mês / SP solteiro / 1 filho 2019 2020 Rendimento bruto 42.000,00 € 42.000,00 € Deduções específicas -4.620,00 € -4.620,00 € Rendimento coletável 37.380,00 € 37.380,00 € Coleta 10.864,32 € 10.846,43 € Deduções -600,00 € -600,00 € IRS a pagar 10.264,32 € 10.246,43 € Segurança Social 4.620,00 € 4.620,00 € Rendimento líquido anual 27.115,68 € 27.133,57 € Variação no rendimento líquido anual 17,89 € 3º CASO Euro 3.000/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / sem filhos 2019 2020 Rendimento bruto 42.000,00 € 42.000,00 € Deduções específicas -4.620,00 € -4.620,00 € Rendimento coletável 37.380,00 € 37.380,00 € Coleta 10.864,32 € 10.846,43 € Deduções 0,00 € 0,00 € IRS a pagar 10.864,32 € 10.846,43 € Segurança Social 4.620,00 € 4.620,00 € Rendimento líquido anual 26.515,68 € 26.533,57 € Variação no rendimento líquido anual 17,89 € 4º CASO Euro 3.000 / mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 2 filhos 2019 2020 Rendimento bruto 42.000,00 € 42.000,00 € Deduções específicas -4.620,00 € -4.620,00 € Rendimento coletável 37.380,00 € 37.380,00 € Coleta 10.864,32 € 10.846,43 € Deduções -300,00 € -300,00 € IRS a pagar 10.564,32 € 10.546,43 € Segurança Social 4.620,00 € 4.620,00 € Rendimento líquido anual 26.815,68 € 26.833,57 € Variação no rendimento líquido anual 17,89 € 5º CASO Euro 3.000/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 2 filhos 2019 2020 Rendimento bruto 42.000,00 € 42.000,00 € Deduções específicas -4.620,00 € -4.620,00 € Rendimento coletável 37.380,00 € 37.380,00 € Coleta 10.864,32 € 10.846,43 € Deduções -600,00 € -600,00 € IRS a pagar 10.264,32 € 10.246,43 € Segurança Social 4.620,00 € 4.620,00 € Rendimento líquido anual 27.115,68 € 27.133,57 € Variação no rendimento líquido anual 17,89 € 6º CASO Euro 3.000/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / sem filhos 2019 2020 Rendimento bruto 84.000,00 € 84.000,00 € Deduções específicas -9.240,00 € -9.240,00 € Rendimento coletável 74.760,00 € 74.760,00 € Coleta 21.728,64 € 21.692,86 € Deduções 0,00 € 0,00 € IRS a pagar 21.728,64 € 21.692,86 € Segurança Social 9.240,00 € 9.240,00 € Rendimento líquido anual 53.031,36 € 53.067,14 € Variação no rendimento líquido anual 35,78 € 7º CASO Euro 3.000/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / 1 filho 2019 2020 Rendimento bruto 84.000,00 € 84.000,00 € Deduções específicas -9.240,00 € -9.240,00 € Rendimento coletável 74.760,00 € 74.760,00 € Coleta 21.728,64 € 21.692,86 € Deduções -600,00 € -600,00 € IRS a pagar 21.128,64 € 21.092,86 € Segurança Social 9.240,00 € 9.240,00 € Rendimento líquido anual 53.631,36 € 53.667,14 € Variação no rendimento líquido anual 35,78 € 8º CASO Euro 3.000/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / 2 filhos 2019 2020 Rendimento bruto 84.000,00 € 84.000,00 € Deduções específicas -9.240,00 € -9.240,00 € Rendimento coletável 74.760,00 € 74.760,00 € Coleta 21.728,64 € 21.692,86 € Deduções -1.200,00 € -1.200,00 € IRS a pagar 20.528,64 € 20.492,86 € Segurança Social 9.240,00 € 9.240,00 € Rendimento líquido anual 54.231,36 € 54.267,14 € Variação no rendimento líquido anual 35,78 €

RENDIMENTO MENSAL DE 5.000 EUROS

1º CASO

Euro 5.000/mês / SP solteiro / sem filhos 2019 2020 Rendimento bruto 70.000,00 € 70.000,00 € Deduções específicas -7.700,00 € -7.700,00 € Rendimento coletável 62.300,00 € 62.300,00 € Coleta 22.078,32 € 22.060,43 € Deduções 0,00 € 0,00 € IRS a pagar 22.078,32 € 22.060,43 Segurança Social 7.700,00 € 7.700,00 Rendimento líquido anual 40.221,68 € 40.239,57 Variação no rendimento líquido anual 17,89 € 2º CASO Euro 5.000/mês / SP solteiro / 1 filho 2019 2020 Rendimento bruto 70.000,00 € 70.000,00 € Deduções específicas -7.700,00 € -7.700,00 € Rendimento coletável 62.300,00 € 62.300,00 € Coleta 22.078,32 € 22.060,43 € Deduções -600,00 € -600,00 € IRS a pagar 21.478,32 € 21.460,43 Segurança Social 7.700,00 € 7.700,00 Rendimento líquido anual 40.821,68 € 40.839,57 Variação no rendimento líquido anual 17,89 € 3º CASO Euro 5.000/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / sem filhos 2019 2020 Rendimento bruto 70.000,00 € 70.000,00 € Deduções específicas -7.700,00 € -7.700,00 € Rendimento coletável 62.300,00 € 62.300,00 € Coleta 22.078,31 € 22.060,43 € Deduções 0,00 € 0,00 € IRS a pagar 22.078,31 € 22.060,43 € Segurança Social 7.700,00 € 7.700,00 € Rendimento líquido anual 40.221,69 € 40.239,57 € Variação no rendimento líquido anual 17,88 € 4º CASO Euro 5.000/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 1 filho 2019 2020 Rendimento bruto 70.000,00 € 70.000,00 € Deduções específicas -7.700,00 € -7.700,00 € Rendimento coletável 62.300,00 € 62.300,00 € Coleta 22.078,31 € 22.060,43 € Deduções -300,00 € -300,00 € IRS a pagar 21.778,31 € 21.760,43 € Segurança Social 7.700,00 € 7.700,00 € Rendimento líquido anual 40.521,69 € 40.539,57 € Variação no rendimento líquido anual 17,88 € 5º CASO Euro 5.000/mês / SP casado / 1 titular / tributação separada / 2 filhos 2019 2020 Rendimento bruto 70.000,00 € 70.000,00 € Deduções específicas -7.700,00 € -7.700,00 € Rendimento coletável 62.300,00 € 62.300,00 € Coleta 22.078,31 € 22.060,43 € Deduções -600,00 € -600,00 € IRS a pagar 21.478,31 € 21.460,43 € Segurança Social 7.700,00 € 7.700,00 € Rendimento líquido anual 40.821,69 € 40.839,57 € Variação no rendimento líquido anual 17,88 € 6º CASO Euro 5.000/mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / sem filhos 2019 2020 Rendimento bruto 140.000,00 € 140.000,00 € Deduções específicas -15.400,00 € -15.400,00 € Rendimento coletável 124.600,00 € 124.600,00 € Coleta 44.156,64 € 44.120,86 € Deduções 0,00 € 0,00 € IRS a pagar 44.156,64 € 44.120,86 € Segurança Social 15.400,00 € 15.400,00 € Rendimento líquido anual 80.443,36 € 80.479,14 € Variação no rendimento líquido anual 35,78 € 7º CASO Euro 5.000 / mês / SP casado / 2 titulares / tributação conjunta / 1 filho 2019 2020 Rendimento bruto 140.000,00 € 140.000,00 € Deduções específicas -15.400,00 € -15.400,00 € Rendimento coletável 124.600,00 € 124.600,00 € Coleta 44.156,64 € 44.120,86 € Deduções -600,00 € -600,00 € IRS a pagar 43.556,64 € 43.520,86 € Segurança Social 15.400,00 € 15.400,00 € Rendimento líquido anual 81.043,36 € 81.079,14 € Variação no rendimento líquido anual 35,78 € 8º CASO Rendimento bruto 140.000,00 € 140.000,00 € Deduções específicas -15.400,00 € -15.400,00 € Rendimento coletável 124.600,00 € 124.600,00 € Coleta 44.156,64 € 44.120,86 € Deduções -1.200,00 € -1.200,00 € IRS a pagar 42.956,64 € 42.920,86 € Segurança Social 15.400,00 € 15.400,00 € Rendimento líquido anual 81.643,36 € 81.679,14 € Variação no rendimento líquido anual 35,78 €

Simulações Deloitte

No capítulo escalões de IRS, a Deloitte também fez as contas. Por exemplo, quem receber até 1.000 euros mensais, vai pagar menos 0,13% de IRS se não tiver qualquer aumento. Se for aumentado, vai pagar mais 0,11%..

SOLTEIRO SEM DEPENDENTES

IRS 2019 vs 2020

Impacte da carga fiscal da atualização dos escalões

SOLTEIRO SEM DEPENDENTES

IRS 2019 vs 2020

Impacte da carga fiscal com aumentos de 1%

SOLTEIRO (2 dependentes com < 3 anos)

CASADO/ 1 Titular (2 dependentes com < 3 anos)

Simulações PwC

Já a PwC fez as contas para os casais. Duas pessoas, com um rendimento mensal bruto de 1.600 euros (800 euros por titular) vai sentir um aumento do rendimento mensal de 84 cêntimos. Se o rendimento mensal do casal passar, por exemplo, para 3.000 euros mensais, o aumento é de 7,13 euros.

AGORA OS CASADOS SEM FILHOS

1º CASO

Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes € 22,400 | € 800 / titular 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 22.400,00 € 22.400,00€ IRS antes de deduções 2.058,68 € 2.057,84 € - 0,84 € Deduções - - - Despesas Gerais Familiares - 500,00 € - 500,00 € Imposto final 1.558,68 € 1.557,84 € - 0,84 € Rendimento líquido de IRS 20.841,32 € 20.842,16 € 0,84 €

2º CASO

Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes € 42,000 | € 1,500 / titular 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 42.000,00 € 42.000,00 € IRS antes de deduções 7.248,24 € 7.241,11 € - 7,13 € Deduções - - - Despesas Gerais Familiares - 500,00 € 500,00 € Imposto final 6.748,24 € 6.741,11 € - 7,13 € Rendimento líquido de IRS 35.251,76 € 35.258,89 € 7,13 €

3º CASO

Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes € 56,000 | € 2,000 / titular 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 56.000,00 € 56.000,00 € IRS antes de deduções 11.710,80 € 11.695,93 € - 14,87 € Deduções - - - Despesas Gerais Familiares - 500,00 € - 500,00 € Imposto final 11.210,80 € 11.195,93 € - 14,87 € Rendimento líquido de IRS 44.789,20 € 44.804,07 € 14,87€

4º CASO

Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes € 70,000 | € 2,500 / titular 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 70.000,00 € 70.000,00 € IRS antes de deduções 16.846,64 € 16.828,49 € - 18,15 € Deduções - - - Despesas Gerais Familiares - 500,00 € - 500,00 € Imposto final 16.346,64 16.328,49 € - 18,1 € Rendimento líquido de IRS 53.653,36 € 53.671,51 € 18,15 €

5º CASO

Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes € 84,000 | € 3,000 / titular 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 84.000,00 € 84.000,00 € IRS antes de deduções 21.728,64 € 21.692,93 € - 35,71 € Deduções Despesas Gerais Familiares - 500,00 € - 500,00 € Imposto final 21.228,64 € 21.192,93 € - 35,71 € Rendimento líquido de IRS 62.771,36 € 62.807,07 € 35,71 €

6º CASO

Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes € 126,000 | € 4,500 / titular 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 126.000,00 € 126.000,00 € IRS antes de deduções 38.549,64 € € 38.513,93 € - 35,71 € Deduções Despesas Gerais Familiares - 500,00 € - 500,00 € Imposto final 38.049,64 € 38.013,93 € - 35,71 € Rendimento líquido de IRS 87.950,36 € 87.986,07 € 35,71 €

7º CASO

Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes € 168,000 | € 6,000 / titular 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 168.000,00 € 168.000,00 € IRS antes de deduções 55.370,64 € 55.334,93 € - 35,71 € Deduções - - - Despesas Gerais Familiares - 500,00 € - 500,00 € Imposto final 54.870,64 € 54.834,93 € - 35,71 € Rendimento líquido de IRS 113.129,36 € 113.165,07 € 35,71 €

8º CASO

Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes € 210,000 | € 7,500 / titular Rendimento bruto 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 210.000,00 € 210.000,00 € IRS antes de deduções 73.632,72 € 73.582,09 € - 50,63 € Deduções - - - Despesas Gerais e Familiares - 500,00 € - 500,00 € Imposto final 73.132,72 € 73.082,09 € - 50,63 € Rendimento líquido de IRS 136.867,28 € 136.917,91 € 50,63 €

AGORA OS CASADOS COM FILHOS

1º CASO

Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes € 22,400 | € 800 / titular 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 22.400,00 € 22.400,00 € IRS antes de deduções 2.058,68 € 2.057,84 € - 0,84 € Deduções Deduções Pessoais - 2.052,00 € - 2.400,00 € 348,00 € Despesas Gerais Familiares - 500,00 € - 500,00 € Imposto final 0,00 € 0,00 € 0,00 € Rendimento líquido de IRS 22.400,00 € 22.400,00 € 0,00 €

2º CASO

Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes € 42,000 | € 1,500 / titular 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 42.000,00 € 42.000,00 € IRS antes de deduções 7.248,26 € 7.241,11 € - 7,15 € Deduções Deduções Pessoais - 2.052,00 € - 2.400,00 € 348,00 € Despesas Gerais Familiares - 500,00 € - 500,00 € Imposto final 4.696,26 € 4.341,11 € -355,15 € Rendimento líquido de IRS 37.303,74 € 37.658,89 € 355,15 €

3º CASO

Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes € 56,000 | € 2,000 / titular 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 56.000,00 € 56.000,00 € IRS antes de deduções 11.710,80 € 11.695,93 € -14,87 € Deduções Deduções Pessoais - 2.052,00 € - 2.400,00 € 348,00 € Despesas Gerais Familiares - 500,00 € 500,00 € Imposto final 9.158,80 € 8.795,93 € - 362,87 € Rendimento líquido de IRS 46.841,20 € 47.204,07 € 362,87 €

4º CASO

Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes € 84,000 | € 3,000 / titular 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 84.000,00 € 84.000,00 € IRS antes de deduções 21.728,64 € 21.692,93 € - 35,71 € Deduções Deduções Pessoais - 2.052,00 € - 2.400,00 € 348,00 € Despesas Gerais Familiares - 500,00 € - 500,00 € Imposto final 19.176,64 € 18.792,93 € - 383,71 € Rendimento líquido de IRS 64.823,36 € 65.207,07 € 383,71 €

5º CASO

Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes € 168,000 | € 6000 / titular 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 168.000,00 € 168.000,00 € IRS antes de deduções 55.370,62 € 55.334,93 € - 35,69 € Deduções Deduções Pessoais - 2.052,00 € - 2.400,00 € € 348,00 Despesas Gerais Familiares - 500,00 € - 500,00 € Imposto final 52.818,62 € 52.434,93 € - 383,69 € Rendimento líquido de IRS 115.181,38 € 115.565,07 € 383,69 €

AGORA OS SOLTEIROS

1º CASO

Solteiro | 3 dependentes | 0 ascendentes € 11,200 | € 800 / mês 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 11.200,00 € 11.200,00 € IRS antes de deduções 1.029,34 € 1.028,92 € € (0,42) Deduções Deduções Pessoais - 2.052,00 € - 2.400,00 € 348,00 € Despesas Gerais Familiares - 335,00 € - 335,00 € Imposto final 0,00 € 0,00 € 0,00 € Rendimento líquido de IRS 11.200,00 € 11.200,00 € 0,00 €

2º CASO

Solteiro | 3 dependentes | 0 ascendentes € 21,000 | € 1,500 / mês 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 21.000,00 € 21.000,00 € IRS antes de deduções 3.624,13 € 3.620,56 € - 3,57 € Deduções Deduções Pessoais - 2.052,00 € - 2.400,00 € 348,00 € Despesas Gerais Familiares - 335,00 € - 335,00 € Imposto final 1.237,13 € 885,56 € - 351,57 € Rendimento líquido de IRS 19.762,87 € 20.114,44 € 351,57 €

3º CASO

Solteiro | 3 dependentes | 0 ascendentes € 28,000 | € 2,000 / mês 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 28.000,00 € 28.000,00 € IRS antes de deduções 5.855,40 € 5.847,97 € - 7,43 € Deduções Deduções Pessoais - 2.052,00 € - 2.400,00 € € 348,00 Despesas Gerais Familiares - 335,00 € - 335,00 € Imposto final 3.468,40 € 3.112,97 € - 355,43 € Rendimento líquido de IRS 24.531,60 € 24.887,03 € 355,43 €

4º CASO

Solteiro | 3 dependentes | 0 ascendentes € 42,000 | €3,000 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 42.000,00 € 42.000,00 € IRS antes de deduções 10.864,32 € 10.846,46 € -17,86 € Deduções Deduções Pessoais - 2.052,00 € - 2.400,00 € 348,00 € Despesas Gerais Familiares - 335,00 € - 335,00 € Imposto final 8.477,32 € 8.111,46 € - 365,86 € Rendimento líquido de IRS 33.522,68 € 33.888,54 € 365,86 €

5º CASO

Solteiro | 3 dependentes | 0 ascendentes € 84,000 | € 6,000 2019 2020 Variação 19-20 Rendimento bruto 84.000,00 € 84.000,00 € IRS antes de deduções 27.685,32 € 27.667,46 € - 17,86 € Deduções Deduções Pessoais - 2.052,00 € - 2.400,00 € 348,00 € Despesas Gerais Familiares 335,00 € -335,00 € Imposto final 25.298,32 € 24.932,46 € - 365,86 € Rendimento líquido de IRS 58.701,68 € 59.067,54 € 365,86 €