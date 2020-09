O valor mediano de avaliação bancária subiu um euro em agosto face ao mês anterior, para 1.128 euros por metro quadrado (m2), ultrapassando o recorde que tinha atingido em julho, divulgou esta segunda-feira o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), este valor representou, contudo, uma desaceleração em termos homólogos, tendo a taxa de variação abrandado de 8,0% em julho para 7,0% em agosto, acrescenta.

O número de avaliações bancárias, segundo o INE, ascendeu a cerca de 22 mil em agosto de 2020, menos 3,2% que no mesmo período do ano anterior.

O maior aumento face ao mês anterior registou-se na Área Metropolitana de Lisboa (0,7%) e a maior redução foi observada na Região Autónoma dos Açores (-1,9%).

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 7,0%, registando-se a variação mais intensa no Norte (9,8%) e uma única diminuição, na Região Autónoma da Madeira (-2,7%).