O setor do alojamento turístico registou 2,8 milhões de hóspedes e 8,2 milhões de dormidas em julho, aumentos de 5,4% e 2,2%, respetivamente, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os proveitos totais aumentaram 6,2%, abaixo do aumento de 11,8% em junho, atingindo 537,8 milhões de euros, enquanto os proveitos de aposento (417,6 milhões de euros) cresceram 5,1%, também abaixo do aumento de 12,7% no mês anterior.

O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) foi de 70,9 euros (mais 0,7%, quando tinha crescido 6,9% no mês anterior) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) também desacelerou, correspondendo a 107,6 euros, mais 1,2%, abaixo do aumento de 6,2% no mês anterior.

Os alojamentos turísticos aumentaram as dormidas de residentes em 2,7% em julho, para 2,5 milhões, enquanto as dormidas de não residentes - cujos mercados que mais cresceram foram o brasileiro e espanhol, a contribuírem com cerca de 90% para o acréscimo - aumentou 2% para 5,7 milhões.

O acréscimo de 111,6 mil dormidas de hóspedes provenientes de países estrangeiros, face a julho de 2018, com crescimento de turistas vindos do Brasil (46,3%), Espanha (43,5%), Irlanda (27,6%) e EUA (26,8%), não conseguiu evitar um abrandamento no ritmo de crescimento da atividade de alojamento turístico em julho.

Segundo o INE, o setor do alojamento turístico registou em julho 2,8 milhões de hóspedes, mais 5,4% que em julho de 2018, quando em junho tinha tido um aumento de 10%, enquanto os 8,2 milhões de dormidas representam um aumento de 2,2% face ao período homólogo e abaixo da subida de 6,1% registada em junho.

As dormidas de residentes cresceram 2,7%, muito abaixo do aumento de 12% em junho, e as de não residentes aumentaram 2%, também abaixo do aumento de 3,7% no mês anterior.

As dormidas de hóspedes espanhóis (12,1% do total) cresceram 7,6% em julho, e 8,4% desde janeiro, enquanto os mercados brasileiro e norte-americano (quotas de 5,9% e 5,7%, respetivamente) aumentaram 18,3% e 10,3% em julho, contra aumentos de 13% e 19% em termos acumulados no ano.

O mercado britânico (19,3% do total das dormidas de não residentes em julho) aumentou 0,7% em julho, e 1,5% desde o início do ano, o mercado alemão (10% do total) diminuiu 3,8% em julho, tendo recuado 6,2% desde o início do ano.

As dormidas de hóspedes franceses (8,4% do total) recuaram 0,6% em julho, tendo caído 2,6% no conjunto dos primeiros sete meses do ano, enquanto os mercados chinês (mais 15,6%) e irlandês (mais 11,7%) registaram aumentos.

Em julho, a estada média foi de 2,89 noites, traduzindo uma diminuição de 3% (menos 1,9% nos residentes e menos 3,6% nos não residentes, e a taxa líquida de ocupação (60%) recuou 1,7 pontos percentuais.