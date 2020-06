Os negócios na indústria caíram 33,1% em abril, face à descida homóloga de 9% em março, empurrados pela queda de 64,7% nos bens de investimento, revelou hoje o Instituto Nacional e Estatística (INE).

A redução do volume de negócios na indústria foi particularmente pronunciada no agrupamento de bens de investimento, que registou uma descida 64,7%, após uma queda 26% em março, nomeadamente no fabrico de veículos automóveis, reboques, semireboques e componentes para veículos automóveis.

A energia e os bens de consumo registaram em abril quedas homólogas de 33,4% e 27,3%, acima das descidas de 9,2% e 3,4% no mês anterior, respetivamente.

Os bens intermédios acentuaram a redução homóloga ao caírem 21,7%.

Os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo diminuíram 26,4% e 42,5%, agravando as reduções de 5,6% e 13,5% de março, respetivamente.

As vendas na indústria tiveram uma queda mensal de 27,4% em abril (-1,3% em igual mês de 2019).

O emprego e as remunerações diminuíram 2,8% e 6,1%, respetivamente (variações de -1,1% e +3,2% em março, pela mesma ordem).