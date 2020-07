A greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) apenas impediu esta sexta-feira a realizações de seis comboios regionais, programados entre as 00:00 e as 08:00, segundo a CP.

De acordo com os dados da empresa, no período entre as 00:00 e as 08:00 efetuaram-se 69 dos 75 comboios regionais e cumpriram-se todos os programados nas ligações de Longo Curso (11) e no serviço Urbano de Lisboa (114) e Porto (51).

Os serviços mínimos definidos para a greve desta sexta-feira determinam que os comboios que se encontrem em circulação à hora do início da greve têm obrigatoriamente de chegar ao seu destino.

De acordo com a decisão do Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social, têm ainda de ser assegurados os serviços necessários à movimentação do “comboio socorro”.

Para a IP – Infraestruturas, ficou definido que “esta empresa deverá disponibilizar canal para realização do transporte de mercadorias – matérias perigosas, 'jet fuel', carvão e bens perecíveis”.

Para a IP - Telecom, S.A., foi decidido que “esta empresa deverá assegurar os serviços mínimos de telecomunicações de manutenção corretiva e supervisão da rede de telecomunicações por forma a garantir condições de exploração do canal”, o que implica dois trabalhadores dos Field Services Norte, dois trabalhadores dos Field do Sul, dois trabalhadores da Unidade de Comunicações e dois da Unidade de Datacenters& Cloud.

Os sindicatos envolvidos no conflito laboral acusaram a administração da IP e o Governo de não terem consideração para com os trabalhadores das empresas do grupo IP (Infraestruturas; Telecom; Património e Engenharia) e de nada terem feito para encontrar uma solução que “abrisse linhas de negociação das reivindicações e dos problemas dos trabalhadores”.

As estruturas sindicais queixaram-se de não ter sido apresentada pela empresa qualquer proposta que permitisse “abrir um processo de negociação sério, não só em torno da matéria salarial, mas de outras matérias identificadas pelas organizações sindicais".

Os clientes que já tenham bilhetes adquiridos para a data da greve, para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional e Regional, podem pedir o reembolso no valor total do bilhete, ou a sua revalidação, sem custos.

Estes pedidos podem ser apresentados até 10 dias após terminada a greve.