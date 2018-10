Os portugueses estão cada vez mais “digitais” e os números falam por si. Um estudo da Acepi – Associação de Comércio Digital e da consultora IDC revela que em menos de uma década a percentagem de utilizadores da internet a nível mundial passou de menos de 25% para quase 50%, e em Portugal de cerca de 40% em 2007 para 74% da população em 2017.

“A previsão para os próximos 10 anos é que a utilização da internet a nível mundial ultrapasse os 2/3 da população e em Portugal atinja quase os 100%”, diz o documento.

Nesse contexto o presidente da Acepi, Alexandre Nilo da Fonseca, esteve no espaço da Economia 24 do “Diário da Manhã” e reconhece que ainda há um caminho a percorrer pelo fato de uma parte significativa da população, "20 a 25%, por ser mais velha, muitas vezes com menos literacia e meios financeiros e, por isso, com menos acesso e menos conhecimentos”. O grande desafio por parte das empresas e Estado é “trabalharem no sentido em que, cada vez mais os portugueses possam aceder.”

No que toca ao comércio online os números também são de crescimento. As previsões apontam para que em quatro anos, mais de dois terços da população europeia compre através da internet (cerca de mais de 50% em Portugal).

Além da percentagem cada vez maior de compradores na internet, verifica-se também que grande parte da população utiliza a internet para consulta de produtos, serviços e preços.

N.º DE INTERNAUTAS E COMPRADORES ONLINE

Para terminar a semana Portugal Digital 2018, a Acepi promove, mais uma vez esta sexta-feira a Black Friday, mas do online – Dia das Compras na Net. Uma iniciativa que das zero horas às 23h:59 agrega websites e lojas de comércio eletrónico pertencentes às mais variadas marcas a operar em Portugal e que se traduz numa ampla ação de promoções e descontos que dura 24 horas.

No site: https://dcn.portugaldigitalweek.pt/ poderá ver que marcas aderiram a estes descontos online.