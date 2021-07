Na Islândia, a autarquia de Reiquiavique decidiu testar uma nova metodologia laboral em que as semanas passam a ter menos dias de trabalho e mais folgas.

Os funcionários do setor público participaram em dois estudos de grande dimensão, entre 2015 e 2019. Os trabalhadores passaram a trabalhar entre 35 a 36 horas por semana, distribuídas em apenas quatro dias úteis, sem qualquer tipo de penalização salarial. Anteriormente, a vasta maioria dos participantes tinha horários com 40 horas semanais.

De acordo com os investigadores da Autonomy e da Association for Sustainable Democracy (Alda), os resultados da experiência demonstraram que o bem-estar dos funcionários aumentou “drasticamente”, quando analisado perante diversos indicadores como risco de “burnout”, problemas de saúde e o balanço entre vida pessoal e profissional.

O estudo, publicado pela Alda, contou com a participação de 2.500 pessoas, mais de 1% da população da Islândia, e tinha como finalidade manter ou aumentar a produtividade, enquanto se melhorava o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

As conclusões demonstram que apesar dos horários reduzidos foi possível manter os mesmos níveis de produtividade, ou até melhorá-los, na maioria dos postos de trabalho.

Perante estes resultados, vários sindicatos islandeses negociaram reduções no número de horas e trabalho semanais, o que teve um impacto direto na vida de dezenas de milhares de trabalhadores espalhados pelo país.

Aquando da publicação do estudo, na Islândia, cerca de 86% da população ativa já trabalhava menos horas ou ganhou o direito de reduzir as horas laborais. A maioria passou mesmo a ter uma semana composta por quatro dias de trabalho e três de folga, ao contrário do que é usual.

O diretor de pesquisa da Autonomy, Will Stronge, reitera que o teste no setor público “foi, em todos aspetos, um sucesso esmagador”.