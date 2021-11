Os condutores portugueses vão poder aderir ao programa de descontos nos combustíveis já a partir desta quarta-feira. O programa AUTOVoucher vai permitir aos condutores um desconto de 10 cêntimos por litro de combustível, até aos 50 litros por mês.

Os consumidores inscritos no programa vão ser reembolsados diretamente na conta bancária, com um valor que pode ascender aos cinco euros mensais. O programa vai durar até março de 2022.

Cerca de dois terços dos postos de abastecimento de combustível já se registaram no ‘AUTOvoucher’, medida que permite aos consumidores receberem um reembolso de 10 cêntimos por litro até um máximo de 50 litros mensais, foi hoje anunciado.

Desde 1 de novembro, data em que os comerciantes puderam começar a aderir ao AUTOvoucher, registaram-se cerca de dois terços dos postos de abastecimento de combustíveis do Continente e Regiões Autónomas, estando já assegurada uma cobertura na esmagadora maioria dos concelhos, sendo expectável que este número continue a crescer nas próximas semanas”, refere em comunicado o Ministério das Finanças.

Consulte aqui os postos de abastecimento que aderiram ao programa:

“O valor do desconto que não for utilizado num determinado mês, por um consumidor que esteja registado, transita para os meses seguintes, podendo assim os consumidores acumular saldo para utilização no futuro”, pode ler-se num comunicado enviado pelo Ministério das Finanças.

Os consumidores já registados no Programa IVAucher estão automaticamente elegíveis para usufruir do Autovoucher, sem necessidade de qualquer passo adicional.

Atualmente, o IVAucher conta já com mais de um milhão de aderentes e, desde 22 de outubro, data em que o programa de desconto nos combustíveis foi anunciado, cerca de 330 mil pessoas aderiram ao programa.

O Governo justifica este apoio financeiro, que funciona desde o início deste mês, com o atual contexto extraordinário de aumento do preço dos combustíveis, em particular nas últimas semanas, e com o “imperioso interesse público traduzido no apoio aos cidadãos e às famílias no quadro de uma estratégia de desenvolvimento económico e ambiental sustentável”.