O ministro das Finanças, João Leão, garantiu, esta terça-feira, na apresentanção da proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2021, que, relativamente ao Novo Banco, o documento "não prevê nenhum empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução".

O OE não prevê nenhum empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução", vincou.

O governante frisou que o que está previsto é empréstimos da banca ao Fundo de Resolução. "O Estado não participa nesse processo", assegurou.

"O Estado não manda nos bancos e não manda nas empresas privadas e não pode decidir que injeções de capital elas faça. O que sabemos é que vai haver esta injeção pelo Fundo de Resolução por empréstimo dos bancos sem envolver o Estado. Será uma operação dentro do sistema financeiro", completou.

Na segunda-feira, o Ministério das Finanças, corrigiu aquilo que referiu como um erro na proposta do OE que atribuía mais de 400 milhões de euros ao Fundo de Resolução. A tutela informou que essa verba era, afinal, para a CP- Comboios de Portugal.