O ministro das Finanças defendeu, esta terça-feira em entrevista exclusiva à TVI, uma subida do salário mínimo nacional no próximo ano de pelo menos 30 euros. João Leão disse que o Governo quer melhorar "significativamente" os salários no próximo ano.

Nós queremos pelo menos que seja em linha com o do ano passado e no ano passado tivemos um aumento de 30 euros do salário mínimo e, portanto, procuramos pelo menos um reforço dessa dimensão no próximo ano", explicou.

O ministro realçou que é importante que esta melhoria salarial acompanhe a retoma económica e apontou este ponto deve fazer refletir os partidos à esquerda, nomeadamente, o Bloco de Esquerda e o PCP.