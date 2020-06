O ministro de Estado e das Finanças cessante, Mário Centeno e o seu sucessor, João Leão, apresentaram esta terça-feira o Orçamento Suplementar para 2020.

O ainda ministro, que abandonará o cargo na segunda-feira, manteve a previsão da queda do PIB, estimada em 6,9% pelo Governo, correspondendo a 7,5 pontos percentuais do aumento do rácio da dívida pública.

Mário Centeno anunciou que na dívida pública "haverá um aumento de 16,7 pontos percentuais em percentagem do PIB, passando de 117,7% do PIB para 134,4% do PIB", durante a conferência de imprensa de apresentação do Orçamento Suplementar.

Este aumento é em parte, mas apenas numa pequena parte, justificado pela deterioração do saldo primário, que tem um peso de 3,25 pontos percentuais nesta evolução de 16,7, que é maioritariamente justificado pela queda do PIB", detalhou Mário Centeno.

João Leão sublinhou uma queda da receita fiscal de 5% (4,5 mil milhões de euros), uma parte em impostos e a outra em Segurança Social, e apontou para um aumento da despesa de 4,3 milhões de euros e um défice de 6,3% do PIB em 2020.

Em 2021, a economia deverá conseguir crescer 4,3%, sendo que é prevista uma diminuição do défice que ficará abaixo dos 3% do Produto Interno Bruto.

João Leão reforçou ainda algumas das medidas do Governo para apoiar as empresas, como o prolongamento da moratória dos empréstimos bancários até março de 2021.

O secretário de Estado salienta ainda os 440 milhões de euros vindos de fundos europeus com o objetivo de estímular as empresas. Os apoios à proteção familiar também vão ter um aumento de mil milhões de euros.

Leia aqui o Orçamento Suplementar.

Orçamento Suplementar 2020 by António Guimarães on Scribd

O Governo anunciou ainda um reforço adicional do orçamento do Serviço Nacional de Saúde no valor de 500 milhões de euros “para reforço do apoio social e proteção do rendimento das famílias".

Este reforço "acresce ao que já foi efetuado no orçamento inicial para 2020 que já tinha sido um reforço substancial”, afirmou o secretário de Estado João Leão.

No seu conjunto, estes reforços garantem um aumento do orçamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de cerca de 13% face ao orçamento de 2019, adiantou Leão.