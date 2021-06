Joe Berardo é o principal arguido na operação que decorreu na manhã desta terça-feira, por crimes de burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais, mas não é o único. A TVI sabe que Carlos Santos Ferreira, antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos e do BCP, entre outros ex-administradores destas entidades bancárias, estão a ser constituídos arguidos pela Polícia Judiciária pelo crime de administração danosa.

De resto, a casa de Santos Ferreira foi também alvo de buscas da Unidade Nacional de Combate à Corrupção. Em causa, a forma como foram concedidos créditos bancários ao empresário madeirense ao longo dos anos, desde 2006, e como lhe foi sendo permitido renegociar as dívidas – que ascendem hoje a cerca de mil milhões de euros.

Entre 2006 e 2008, Carlos Santos Ferreira presidiu ao conselho de administração do banco público. Saiu da Caixa para assumir o mesmo cargo no BCP, onde permaneceu até 2012. Agora foi chamado ao DCIAP para ser constituído arguido – a par de outros decisores. Recorde-se que foi permitido a Berardo acumular uma dívida de 350 milhões de euros, só à Caixa, para comprar ações do BCP. O valor dessas ações caiu a pique e o banco público nunca recuperou o dinheiro emprestado.

Joe Berardo foi detido esta manhã, em conjunto com o seu advogado, André Luiz Gomes, numa notícia inicialmente avançada pela TVI.