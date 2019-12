O Crédito Agrícola pagou 2.000 euros mensais, por tempo indeterminado, à mulher do presidente do grupo, Licínio Pina, por “estabilidade emocional”, escreve o Dinheiro Vivo, nesta quinta-feira.

O pagamento foi, entretanto, suspenso, nomeadamente depois de o caso ter chegado ao conhecimento do Banco de Portugal.

A subvenção mensal serviria para compensar Maria Ascensão Pina por ter prescindido da sua carreira de professora para dar apoio ao marido, segundo explicou o presidente do Grupo Crédito Agrícola numa carta datada de agosto de 2018, a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

A minha esposa é há mais de 36 anos o meu fator de equilíbrio e sempre me ajudou. Quando aceitei este desafio, coloquei como condição tê-la ao meu lado. Para o exercício das minhas funções e responsabilidades, necessito de disponibilidade total e, acima de tudo, estabilidade emocional", escreveu Licínio Pina.

A reação escrita do presidente do Crédito Agrícola surgiu na sequência de uma missiva anónima que circulou no Grupo.

O caso chegou ao conhecimento do Banco de Portugal, que pediu explicações para o pagamento a Maria Ascenção Pina e outras situações denunciadas também anonimamente.

Fonte oficial do grupo disse ao Dinheiro Vivo que as denúncias reportam ao mandato de 2016-2018 e que o presente mandato, de 2019-2020, "está devidamente autorizado pelas autoridades reguladoras sem qualquer observação efetuada à equipa do Conselho de Administração executivo da Caixa Central e do CA".