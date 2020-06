A estação ferroviária de Alcântara-Terra, na Linha de Cintura, em Lisboa, vai estar em obras, a partir de segunda-feira, para melhoria das condições de acessibilidade, num investimento de cerca de 220 mil euros, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal.

A execução dos trabalhos, que tem um prazo de execução de 210 dias, obriga à implementação de alguns condicionamentos à circulação pedonal na estação, por forma a garantir a segurança dos utilizadores”, avançou a empresa responsável pela rede ferroviária nacional, em comunicado.

No âmbito dos trabalhos de reformulação das plataformas e melhoria das condições de acessibilidade na estação ferroviária de Alcântara-Terra, que se iniciam na segunda-feira, vão ser colocadas “placas de informação sobre a forma de circulação dos utilizadores”, bem como sinalética de encaminhamento de pessoas de e para a estação.

No comunicado, a IP reforçou que a intervenção visa a “beneficiação das condições de circulação pedonal, conforto e de segurança, nomeadamente para os utentes com mobilidade condicionada”, adiantando que se trata de um investimento de cerca de 220 mil euros.

A concretização desta intervenção irá assegurar uma importante melhoria das condições de acesso e conforto, para os cerca de um milhão de passageiros que diariamente utilizam a estação ferroviária de Alcântara-Terra”, frisou a IP.

Entre os trabalhos que integram a empreitada destacam-se o rebaixamento e regularização da plataforma da Linha III para a cota de 1,10 metros acima do plano de rolamento dos carris, tirando assim partido da maior largura dessa plataforma para acesso ao comboio, e o melhoramento dos acessos às Linhas II e III, incluindo o atravessamento entre linhas e as rampas de ambos os lados do percurso.

Além destas intervenções, está prevista a colocação de pavimentos táteis – faixa de segurança e faixa de cautela, assim como nova iluminação, aplicação de novo mobiliário urbano – bancos, papeleiras/cinzeiros, e instalação de nova sinalética de informação ao público.