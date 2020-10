O preço médio de venda de apartamentos em Portugal diminuiu 0,51% no terceiro trimestre deste ano, face ao trimestre anterior, ainda sob o efeito da pandemia, revela hoje um estudo da Casafari sobre o mercado imobiliário.

Estudo elaborado pela proptech portuguesa permitiu ainda saber que Lisboa, Porto e Faro registaram quebras entre os 8,4% e os 0,8% nos preços médios de venda de apartamentos, face ao segundo trimestre e que os preços médios de arredamento voltaram a subir em Lisboa, Porto e Faro, com a oferta disponível a aumentar.

Quanto aos concelhos de Lisboa, Cascais e Oeiras foram aqueles, da Grande Lisboa, com o preço médio de venda mais elevado, 275,162 euros, 271,177 euros e 169,722 euros, respectivmente, enquanto no Norte os concelhos do Porto (278,657 euros), Matosinhos (235,895 euros) e a Póvoa de Varzim (198,834 euros) se destacam por serem aqueles com o preço médio de venda mais alto.