A Media Capital, proprietária da TVI, atingiu lucros de 5,9 milhões de euros até junho, que anularam os prejuízos registados nos primeiros três meses do ano.

Nestes primeiros seis meses, as receitas totais chegaram aos 86 milhões de euros.

As receitas de publicidade cresceram 1% para os 59 milhões de euros.

Outra nota para a dívida, que foi reduzida em 12 milhões de euros e está agora nos 80,9 milhões de euros.

De janeiro a junho, a TVI obteve um share de audiência de 17,3% no total do dia e liderou o horário nobre com 21,5%.

Nas rádios, a audiência média foi de 27,5%, a mais elevada de sempre de qualquer grupo de rádio desde 2003.

No digital, o número de visitas e páginas vistas aumentou mais de 45%.