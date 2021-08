Os cinco principais bancos sediados em Portugal registaram, no primeiro semestre do ano, um lucro agregado de 708,4 milhões de euros, com o BCP a ser o menor contribuidor.

Em conjunto, Caixa Geral de Depósitos (CGD), Novo Banco, BCP, BPI e Santander Totta registaram lucros agregados de 708,4 milhões de euros.

Na segunda-feira, o Novo Banco anunciou lucros de 137,7 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, uma melhoria face aos consistentes prejuízos registados desde a sua fundação, em 2014.

Na semana passada, os restantes quatro maiores bancos anunciaram os seus resultados semestrais.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou o maior lucro entre os cinco maiores bancos, com 294 milhões de euros no primeiro semestre, depois de 249 milhões de euros em igual período do ano passado.

O segundo maior contributo veio do BPI, com 183 milhões de euros de lucro, que comparam com os 43 obtidos nos primeiros seis meses de 2020.

Em quarto lugar, depois dos lucros do Novo Banco que o colocam no terceiro lugar da tabela dos resultados líquidos positivos, esteve o Santander Totta, com um lucro de 81,4 milhões de euros no primeiro semestre, que compara com 172,9 milhões obtidos no mesmo período de 2020.

Por fim, o BCP lucrou 12,3 milhões de euros, muito impactado pelos prejuízos de 112,7 milhões de euros na operação polaca, quando tinha lucrado 76 milhões de euros no primeiro semestre de 2020.

Nos primeiros seis meses de 2020, os cinco maiores bancos portugueses tinham registado um prejuízo agregado de 14,4 milhões de euros, devido aos resultados negativos do Novo Banco (555,3 milhões de prejuízo).