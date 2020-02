Isabel dos Santos já ganhou perto de 500 milhões de euros com os negócios feitos em Portugal, avança o jornal Público esta segunda-feira. A filha de José Eduardo dos Santos recebeu dividendos da Galp Energia, da ZON/NOS e do BPI.



As contas bancárias da empresária foram entretanto congeladas pelas autoridades, mas as empresas não foram afetadas.



Negócios como a venda dos 42,5% que Isabel dos Santos detém no Eurobic podem ser concretizados, sendo que ainda não é claro como é que a empresária tenciona arrecadar o valor referente à sua participação.



Isabel dos Santos também já anunciou a saída da Efacec, sendo que os empréstimos contraídos para assegurar esta participação constituem grande parte das dívidas que a empresária angolana contraiu em Portugal, no valor de cerca de 570 milhões de euros.

Pelo valor das ações em bolsa, a posição e Isabel dos Santos na NOS vale cerca de 590 milhões de euros; já o investimento na Galp vale 685 milhões.