A Media Capital reduziu em quase 80% os prejuízos em 2020.

A dona da TVI fechou as contas do ano passado com perdas de cerca de 11 milhões de euros, sendo que tinha terminado 2019 com prejuízos de quase 55 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo dá conta de que a recuperação do mercado publicitário ajudou a melhorar as contas, especiamente no segundo semestre, no qual registou um lucro de 3,3 milhões de euros.

"O Grupo Media Capital registou um resultado líquido positivo no segundo semestre de 2020 de € 3,3 milhões. No total do ano de 2020, o resultado líquido foi de € -11,1 milhões, uma notória melhoria face aos € -54,7 milhões verificados no ano anterior."

"Em 2020, e decorrente da pandemia, os rendimentos de publicidade tiveram uma redução de 14%. Todavia, é de sublinhar o aumento de 12% no segundo semestre, quando comparado com o período homólogo de 2019, suportado pela recuperação do mercado publicitário no período após o primeiro confinamento e pela forte recuperação das audiências da TVI."