O economista Luís Aguiar-Conraria, professor da Universidade do Minho, sugeriu, esta quinta-feira, na TVI24, entregar cheques de 100 euros a pessoas “com rendimentos abaixo de um determinado nível” de forma a combater o aumento do preço dos combustíveis.

Sobre uma possível intervenção do Governo sobre a carga fiscal nos combustíveis, que atualmente corresponde a 61% do valor pago pelos consumidores na altura de encher o depósito, Luís Aguiar-Conraria diz compreender que os preços de combustíveis são "incomportáveis", mas afasta uma intervenção direta do Governo no preço dos combustíveis.

A solução não será uma intervenção direta no preço dos combustíveis, mas apoiar as pessoas de outra forma, como, por exemplo, entregar um cheque de 100 euros mês a pessoas com rendimentos abaixo de um determinado nível”, sublinhou.

Apesar de tudo, o professor universitário destaca que, se os especialistas confirmarem que a ameaça climática é real e imediata, então reduzir os impostos sobre os combustíveis é algo que alimentaria o processo. Por isso, afasta um cenário de diminuição de carga fiscal.

Enquanto economista, não tenho opinião acerca das alterações climáticas. Se os especialistas no assunto me disserem que alterações climáticas são um perigo grave para a humanidade e a curto-prazo, então não, não podemos reduzir os impostos sobre os combustíveis”, explicou.

Alguns países, particularmente na Europa, já começaram a tomar medidas para contrariar a crise energética que se faz sentir. A França anunciou, esta quinta-feira, que vai pagar 100 euros a cerca de 38 milhões de franceses para compensar a subida do preço dos combustíveis.

A medida foi anunciada pelo primeiro-ministro francês, Jean Castex, e vai ser entregue a todos os cidadãos franceses que ganhem menos de dois mil euros por mês.

Tomámos a decisão de [aprovar] uma indemnização contra a inflação de 100 euros que será enviada aos franceses que ganhem menos de dois mil euros por mês”, anunciou o chefe do executivo francês, na televisão TF1.

O pagamento será entregue de forma “automática” a todas as pessoas que cumpram os requisitos estabelecidos pelo governo. Ao todo, a medida prevê gastar 3.800 milhões de euros dos cofres do Estado.

De acordo com Castex, a medida não deverá fazer com que o Estado ultrapasse a faixa de 5% de deficit estabelecida para 2022.