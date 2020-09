Os nomes de alguns dos novos acionistas da Media Capital já foram comunicados ao mercado. A família Gaspar, acionista da empresa Lusiaves, comprou 20% da dona da TVI ao grupo Prisa.

Outros 16% do capital foram vendidos a uma sociedade liderada pela CIN, Corporação Industrial do Norte, e que inclui outras empresas do norte do país.

A apresentadora de televisão Cristina Ferreira adquiriu 2,5% do capital da Media Capital, o empresário Stephane Picciotto 3% e Manuel José Lemos 2%.

A Prisa anunciou há uma semana a venda de 64% da Media Capital por 36 milhões de euros.

O maior acionista é o empresário Mário Ferreira com 30% do grupo.