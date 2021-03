O preço da alimentação animal poderá subir este ano devido ao aumento, entre 35% e 40%, do valor da matéria-prima, indicou hoje a Associação Portuguesa dos Industriais dos Alimentos Compostos para Animais (IACA).

As empresas portuguesas de alimentação animal têm sido especialmente impactadas com o aumento dos preços do milho, trigo, cevada e oleaginosas, como a soja e seus derivados”, apontou, em comunicado, a associação.

Em causa, segundo a IACA, estão aumentos na ordem dos 35% a 40%, tendência que se deve manter e provocar “uma subida dos preços da alimentação no consumidor em Portugal já em 2021, por efeito da transmissão das referidas subidas nos vários agentes económicos a jusante”.

No documento, a associação lembrou que o índice de preços de alimentação da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) regista um aumento, pelo nono mês consecutivo, atingindo uma média de 116 pontos.

Conforme notou a IACA, a China é apontada como uma das principais responsáveis pela subida generalizada dos preços devido à compra de grandes quantidades de matérias-primas, como o milho e a soja, para acumular ‘stocks’ e satisfazer as produções de suínos e frangos.

Entre 10 e 11 de março, os industriais da alimentação animal vão promover um ‘webinar’ onde vai ser analisado o mercado ibérico dos alimentos para animais, um ano após o início da pandemia.

A sessão vai contar com as intervenções de uma representante da consultora Agprotein, Emily French, que vai apresentar a situação e perspetivas do mercado mundial dos cereais e de um representante da consultora Harfield Trading Partners, Dave Hightower, que vai focar-se na situação e perspetivas para o mercado mundial da proteína.

O ‘webinar’ vai ainda contar com o presidente da IACA, José Romão Braz, e com o presidente da congénere espanhola, Fernando Antunez, que vão analisar a situação do setor nos dois países.

É importante percebermos que um país dependente de importações de cereais e oleaginosas, como o nosso, é naturalmente vulnerável, e fica mais exposto nestas alturas”, considerou, citado no mesmo documento, Romão Braz, acrescentando que a pandemia e as perspetivas de procura das matérias, obrigam o setor a pensar na segurança do abastecimento alimentar à população.