Quase uma centena de trabalhadores da administração local estão concentrados desde as 10:00 junto à Assembleia da República, onde hoje é discutida a regulamentação e aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco, disse fonte sindical.

Os trabalhadores estão concentrados para exigir a regulamentação e aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco, tal como consta da petição que o sindicato promoveu há mais de um ano e que hoje sobe ao plenário” , disse à Lusa, cerca das 10:30 o presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL).

José Correia adiantou que os trabalhadores estão concentrados para dar visibilidade à situação e na expectativa de saber como vai acabar a discussão na Assembleia da República (AR), em Lisboa.

A AR discute hoje a petição lançada pelo STAL há mais de um ano, que reuniu mais de 16 mil assinaturas, e três projetos de lei sobre o suplemento de insalubridade, penosidade e risco.

A petição do STAL provocou o agendamento na AR e agora temos três diplomas do PCP, PEV e BE que vão ser apresentados, discutidos e votados. Não temos ilusões, mas podem sair daqui condições políticas para se poder aprovar uma regulamentação que possa ser estendida à administração local num mais curto espaço de tempo, ou seja, pode não ter o epílogo hoje, mas pode ter desenvolvimentos”, disse.