O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, insistiu este sábado que a aprovação do Orçamento do Estado para 2022 "poupava muitos custos, muitos problemas e muitas preocupações", sendo esse o cenário "desejável" para o país.

Em declarações à TVI24, à saída do aeródromo de Torres Vedras, o chefe de Estado disse que vai continuar a aguardar "até ao último instante" pelos resultados das negociações entre Governo e o Bloco de Esquerda e PCP.

Quanto à eventual necessidade de convocar eleições antecipadas, Marcelo reiterou que trabalha na base de um cenário em que o orçamento será aprovado, e que ainda não pensou noutro cenário senão nesse.

Questionado sobre as declarações de António Costa, nesta sexta-feira, quanto à vontade de continuar a governar mesmo que o orçamento seja chumbado, o Presidente da República explicou que "uma coisa é o Governo continuar em funções, outra coisa é a Assembleia da República dissolvida".

"Mas, para já, nenhuma delas está no meu espírito", garantiu o chefe de Estado, insistindo que irá esperar "até ao último minuto" pelo resultado do diálogo do Governo com a esquerda.

Em relação ao "lapso" do Governo nas negociações com os parceiros sociais, Marcelo lembrou que irá receber os patrões na próxima sexta-feira, "para ouvir a opinião deles sobre o que se passa no mundo, na Europa, em Portugal, económica e socialmente".