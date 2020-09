O Presidente da República classificou esta quarta-feira o Plano de Recuperação e Resiliência como “uma peça” da estratégia para o país nos próximos 10 anos, havendo investimentos que não estão identificados porque têm outros financiamentos.

O Chefe de Estado referiu que se falou “tanto dele” que os portugueses estão à espera de ver nele a resposta para “tudo e quase tudo e para grande problemas nacionais”.

Reforçando que o plano é uma “peça” da estratégia, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que “há muitos investimentos fundamentais e estruturantes” que não estão no documento porque estão no quadro financeiro plurianual.

Há muitos aspetos importantes do ordenamento do território que não estão lá porque estão no plano do ordenamento do território e há muitos aspetos relacionados com o clima que não estão lá, mas estão no plano para o clima”, exemplificou.