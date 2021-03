O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, referiu esta quarta-feira em entrevista que havia projeções que apontavam que o Novo Banco iria precisar de uma injeção de capital inferior a 598 milhões de euros e que isso ainda pode acontecer.

Havia projeções e havia contas que demonstravam a possibilidade do valor ser mais baixo e isso ainda não está demonstrado que não seja assim. Como é normal neste contrato, que esteve associado à venda do Novo Banco, há um conjunto de verificações que decorrem neste período de 30 dias, um pouco mais, até à injeção de capital do Fundo de Resolução no Novo Banco que permitirão, ou não, validar essa número", disse o governador.