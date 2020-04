Mário Centeno revelou esta segunda-feira que as estimativas do Governo apontam para um impacto de 6,5% no PIB por cada 30 dias úteis que o país estiver parado devido à pandemia de Covid-19.

Em entrevista no Jornal das 8 da TVI, o ministro das Finanças admitiu mesmo que, no segundo trimestre de 2020, a variação homóloga do PIB em relação ao ano anterior terá uma queda de "quatro a cinco vezes o máximo que alguma vez vimos o PIB num trimestre cair em Portugal".

Estamos a agir perante esta crise como quem joga um jogo sem ter lido as regras", disse Mário Centeno, que é também presidente do Eurogrupo, tendo referido que o conjunto de medidas acordadas a nível europeu para dar liquidez aos países que lutam contra a pandemia de Covid-19 "foi uma vitória da Europa".

Centeno, que assumiu que a longa reunião dos ministros das Finanças da União Europeia não foi interrompida na primeira noite porque ele fez questão de sublinhar "a emergência" perante a qual todos os países se encontravam, e para a qual era preciso encontrar respostas, sublinhou que a resposta europeia foi rápida e "corajosa".

O que estamos aqui a criar são as garantias para que os países europeus possam, no imediato, dar resposta a esta crise", frisou.

Sobre a resistência do ministro das Finanças holandês, que motivou até uma resposta crítica de António Costa, Centeno preferiu "não fulanizar" a discussão, dizendo que a explicação para a reação holandesa se baseia mais na política interna do país. "Estamos todos a sofrer um choque de escala absolutamente inimaginável", realçou.

Ainda sobre a economia portuguesa, o ministro das Finanças admitiu que está "quase parada" mas que a prioridade, neste momento, "era garantir que todos os países tinham capacidade financeira igual para responder aos desafios". Centeno admitiu ainda que o impacto no PIB desta crise pandémica "não é linear" e que estamos perante uma crise "de natureza diferente. Nas crises económicas, as taxas de juro são altas, a liquidez é baixa, os mercados fragmentam-se", explicou. Esta crise, disse ainda, não é de natureza estrutural nem uma crise do mercado de trabalho, "que criou mais emprego do que qualquer outro na Europa nos últimos quatro anos".

Saímos de 2019 com o primeiro superavit em mais de 40 anos", disse ainda o ministro das Finanças, sublinhando que o ponto de partida do país para esta crise é diferente do que aconteceu em 2012, por exemplo. "Provavelmente, vamos voltar aos núimeros de 2019 ao fim de dois anos, se a crise se contiver no segundo trimestre", indicou.

Mário Centeno frisou ainda que "não houve nenhum corte na Saúde" nem "nenhuma cativação", garantindo que a dedicação dos profissionais de saúde explica também a qualidade do desempenho do SNS "quando comparado com outros congéneres europeus".