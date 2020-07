O ainda presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, elogiou os “três excelentes candidatos” à sua sucessão na eleição agendada para hoje, afirmando-se seguro de que deixará a liderança do fórum de ministros das Finanças da zona euro “em boas mãos”.

My last #Eurogroup will be marked by the election of my successor, but before that we will discuss the state of our economy. pic.twitter.com/XO88ux6wkq