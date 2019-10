A Caixa Geral de Depósitos vai passar a cobrar as transferências pela aplicação MB WAY, de acordo com o novo preçário do banco público.

A comissão, que será de 88,4 cêntimos por transferência, entra em vigor a 25 de janeiro. Esta é, aliás, apenas uma de várias alterações ao preçário.

A CGD junta-se, assim, ao BPI, Millennium BCP, Santander e Caixa Agrícola, que já cobravam por esta transferência.

Ficam, apenas, isentos do pagamento desta comissão os clientes com menos de 26 anos ou com Conta Caixa, mas com limites.

Sublinhe-se, ainda, que os 88,4 cêntimos são cobrados qualquer que seja o valor da transferência, seja ele 2 euros ou 200 euros (o limite da aplicação é de 750 euros).

O valor da comissão cobrada pela Caixa é, ainda assim, inferior à maioria dos bancos que cobram por transferências MB WAY, à exceção do Caixa Agrícola, que cobra 25 cêntimos.

Tanto o BPI como o Millennium BCP cobram 1,20 euros de comissão, enquanto o Santander cobra 90 cêntimos.

Em matéria de valores de comissões, a lei não especifica que determinada comissão possa ser elevada, motivo pelo qual a Deco, associação de defesa do consumidor, tem reivindicado, junto do Banco de Portugal, que sejam estabelecidos limites para as comissões cobradas, tal como acontece com os pagamentos com cartões de débito e crédito.