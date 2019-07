A Media Capital Rádios tem um novo administrador executivo. Salvador Bourbon Ribeiro sucede a Luís Cabral que assumiu a liderança do grupo Media Capital.

Segundo um comunicado do grupo, “o novo administrador acumulará as funções de diretor comercial que tinha até agora, na MCR, até ser anunciado o seu substituto.”

Salvador Bourbon Ribeiro entrou no grupo Media Capital em 1997, para o jornal “O Independente”, e tem, desde essa altura, trabalhado em várias áreas do grupo, sempre ligado às áreas comerciais. Em 2009, depois de cinco anos fora do grupo, regressou para assumir a direção comercial da Media Capital Rádios.

A Media Capital Rádios conseguiu na mais recente vaga do Bareme Rádio da Marktest, relativa a junho, uma audiência acumulada de véspera (AAV) – indicador utilizado para definir a rádio líder no mercado nacional – de 26,9%, mais 2,3 pontos percentuais do que na vaga homóloga.

Acresce os 35,8% de share de audiência e 50% de reach semanal. “A Rádio Comercial manteve o título de estação mais ouvida do país, depois de ter atingido no primeiro trimestre o recorde de número de ouvintes de uma rádio portuguesa”, diz o mesmo comunicado.

Nos primeiros três meses de 2019, as receitas de publicidade do segmento de Rádio cresceram 16% face ao período homólogo, tendo contribuído para o aumento de 4% nas receitas de publicidade do grupo, para os 25,2 milhões de euros.