Numa altura em que inicia funções, o novo Conselho de Administração da Media Capital enviou uma mensagem aos colaboradores, marcada pela “confiança, determinação e ambição”. Num documento assinado pelo presidente da Media Capital, Mário Ferreira, fica clara a confiança na "reconquista da posição de liderança que a TVI manteve ao longo de mais de uma década”.

Neste momento em que inicia funções o novo Conselho de Administração do grupo Media Capital, queremos deixar uma mensagem de confiança, determinação e ambição a todos os quadros dirigentes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços que participarão connosco nesta nova fase da vida do Grupo Media Capital" , refere Mário Ferreira, num comunicado interno, enviado esta quarta-feira.

Chegamos com a confiança de saber que, no Grupo, o talento, a energia, os meios e as capacidades que permitiram escrever tantas histórias de sucesso, e conquistar posições de liderança nas rádios, na produção nacional, através da Plural, e na comunicação digital pela MCD continuam presentes. Acreditamos na reconquista da posição de liderança que a TVI manteve ao longo de mais de uma década", salientou Mário Ferreira, acionista da Media Capital através da Pluris Investments e presidente do Conselho de Administração da dona da TVI desde 24 de novembro.