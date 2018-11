A TVI, SIC e RTP anunciaram, em comunicado conjunto, que a GfK vai continuar a prestar o serviço de medição de audiências durante 12 meses a partir de janeiro de 2019 por falta de concordância no que diz respeito à renovação do contrato atualmente existente e para garantir a estabilidade no mercado.

As três televisões generalistas "reiteram a importância da existência de um serviço de medição de audiências televisivas que seja transparente, fiável e independente".

Tendo presente que o contrato de prestação de serviços de medição de audiências celebrado entre a CAEM e a GfK cessa no próximo dia 31 de dezembro, não tendo as partes logrado alcançar um entendimento relativamente à renovação ou prorrogação do mesmo, os operadores televisivos em apreço acordaram com a GfK, para garantir a estabilidade no mercado, a prestação do serviço de medição de audiências, a partir do dia 1 de janeiro de 2019, por um período transitório de 12 meses”, lê-se no comunicado das operadoras.