Cerca de 70% das empresas portuguesas que responderam a um inquérito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) elencaram a partilha de controlo acionista como razão para não entrar em bolsa, segundo um relatório divulgado esta sexta-feira.

De longe, a razão mais importante mencionada é 'os nossos acionistas não querem partilhar o controlo com outros' (manter o controlo)", pode ler-se no no relatório da OCDE intitulado "Mobilizar o mercado de capitais português para o investimento e o crescimento", apresentado esta sexta-feira.