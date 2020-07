O presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares (CDU), adiantou hoje que “existem negociações muito adiantadas” com a administração do Metropolitano de Lisboa para a expansão da linha Amarela do metro ao município.

Em declarações à agência Lusa, o autarca comunista referiu que nas próximas semanas a Câmara Municipal de Loures irá, juntamente com a autarquia vizinha de Odivelas e com o Metropolitano de Lisboa, celebrar um protocolo para expandir o metro à zona do Hospital Beatriz Ângelo e do Infantado.

“Está já numa fase adiantada e será para perspetivar o traçado e a elaboração de projetos para a extensão do metropolitano nos concelhos de Loures e de Odivelas a partir daquilo que atualmente existe. Esperamos que isto esteja pronto dentro de algumas semanas”, estimou.

Relativamente à localização das estações, Bernardino Soares referiu que “ainda há acertos a fazer”, mas considerou que “a proposta que vai ser apresentada vai surpreender pela positiva”, acrescentando que “ainda não existe uma estimativa para o valor da obra”.

Atualmente, a linha Amarela do metro faz a ligação das estações do Rato (Lisboa) e de Odivelas.

O anúncio da Câmara de Loures surge um dia depois de o município ter aprovado um protocolo de colaboração com as autarquias de Oeiras e de Lisboa para a construção de uma linha de metro de superfície para ligar os três concelhos.

Essa linha terá uma extensão de cerca de 24,4 quilómetros e fará as ligações entre Cruz Quebrada (Oeiras) e Alcântara (Lisboa) e entre Santa Apolónia (Lisboa) e Sacavém (Loures), representando um investimento de 490 milhões de euros.

É uma obra muitíssimo importante que corresponde à nossa vontade há muito expressa de que o metropolitano pudesse entrar pelo concelho na zona Oriental, pelo menos até Sacavém. Parece-nos uma boa solução”, sublinhou o autarca.

Bernardino Soares adiantou que no caso de Loures serão beneficiados os moradores das localidades de Moscavide, Portela e Sacavém.

“Penso que esta solução permite levar as pessoas rapidamente, sem depender do transporte rodoviário”, afirmou.

A intenção de ligar o concelho de Oeiras ao de Loures através de um metro de superfície, atravessando a capital, já tinha sido anunciada pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, em abril de 2019.