Os representantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal estão esta terça-feira reunidos com o Ministério das Infraestruturas, depois de vários funcionários da Groundforce se terem juntado no Aeroporto de Lisboa a exigir o pagamento dos salários em falta do mês de fevereiro.

Cerca de oito dezenas de trabalhadores da Groundforce manifestaram-se esta terça-feira, em Lisboa, exigindo o pagamento do salário de fevereiro e os subsídios em falta, criticando ainda a postura do Governo e do sindicato.

Pelas 12:00, os trabalhadores concentraram-se em frente ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ao som de aplausos, enquanto apelavam ao pagamento dos salários.