Pedro Nuno Santos esteve no Jornal das 8, para esclarecer as razões para o decreto da requisição civil pelo Conselho de Ministros, esta segunda-feira. O ministro das Infraestruturas garantiu que esta decisão foi ponderada e “equilibrada”.

Nós aceitamos o direito à greve. Mas o direito à greve não é um direito absoluto. Ele pode entrar em conflito com outros direitos que devem ser igualmente protegidos”, começou por dizer o ministro, acrescentando que foi por isto que o Governo estipulou uma rede de emergência e serviços mínimos.

Prosseguiu, sublinhando que a requisição civil é apenas dirigida às zonas do país em que se sabia que os serviços mínimos não estavam a ser cumpridos, depois de serem monitorizadas as cargas e descargas “durante o desenrolar do dia”. Pedro Nuno Santos sublinhou ainda que, ao contrário do que seria de prever, o Governo não fez uma requisição civil antecipada, estando apenas a responder à falta de cumprimento dos serviços mínimos, potenciada pelas declarações de Pardal Henriques durante a tarde.

Deviam ter chegado 119 camiões ao aeroporto e devem ter 50% ou menos”, disse. “Apesar de querermos dar uma resposta firme, queremos também que seja equilibrada”

"Quando fomos dizer que o Governo se foi preparando, era a sério. Julgo que estamos a dar uma resposta necessária e equilibrada a uma greve que tem um impacto tão brutal sobre todos nós”, acrescentou.

O ministro relembrou ainda que “quem desrespeitar a requisição civil está a incorrer num crime de desobediência”

Não nos passa pela cabeça que a requisição civil não seja cumprida. Isso seria uma situação demasiado grave perante os outros e perante a lei”.

Por último, frisou que o “Governo está a fazer o que lhe compete e é sua obrigação”, por isso não compreende as críticas que estão a ser tecidas pelos partidos de oposição.